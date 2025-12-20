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20 декабря 2025, 20:27

УНИКС сделал предложение Шведу о продлении контракта

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото БК УНИКС

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что клуб планирует сохранить в составе разыгрывающего Алексея Шведа.

Чемпион Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр присоединился к казанскому клубу в начале ноября, подписав контракт на два месяца.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Швед остался у нас до конца сезона. Мы сделали ему соответствующее предложение. Что будет дальше — посмотрим. Загадывать не могу. На мой взгляд, он отлично влился в коллектив, старается», — подчеркнул «СЭ» Евгений Богачев.

Швед сыграл за УНИКС в восьми матчах Единой лиги ВТБ-2025/26, в среднем набирая 8,8 очка, а также делая 7 передач (второй показатель турнира) и 2,9 подбора за игру.

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БК УНИКС
Алексей Швед
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