УНИКС сделал предложение Шведу о продлении контракта

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что клуб планирует сохранить в составе разыгрывающего Алексея Шведа.

Чемпион Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр присоединился к казанскому клубу в начале ноября, подписав контракт на два месяца.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Швед остался у нас до конца сезона. Мы сделали ему соответствующее предложение. Что будет дальше — посмотрим. Загадывать не могу. На мой взгляд, он отлично влился в коллектив, старается», — подчеркнул «СЭ» Евгений Богачев.

Швед сыграл за УНИКС в восьми матчах Единой лиги ВТБ-2025/26, в среднем набирая 8,8 очка, а также делая 7 передач (второй показатель турнира) и 2,9 подбора за игру.