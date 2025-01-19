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Сегодня, 19:48

УНИКС разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС дома одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:59.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт из казанской команды, который набрал 21 очко.

УНИКС одержал 11-ю победу подряд и 22-ю в нынешнем сезоне. Клуб из Казани располагается на втором месте в турнирной таблице. «Самара» с 7 победами идет на предпоследней, 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Самара» — 94:59 (25:9, 20:15, 24:15, 25:20)

УНИКС: Найт (21), Акун-Перселл (20), Рэйнольдс (18)

«Самара»: Кулагин (16), Попов (12), Голдырев (9)

19 января. Казань. «Баскет-Холл»

Баскетбол
БК Самара
БК УНИКС
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