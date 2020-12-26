УНИКС проиграл ЦСКА, несмотря на 36 очков Кэнана
УНИКС уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:83.
Самым результативным в составе хозяев стал разыгрывающий Айзея Кэнан, на его счету 36 очков.
УНИКС потерпел четвертое поражение в сезоне при пяти победах. ЦСКА одержал восьмую победу при двух поражениях.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 76:83 (17:18, 24:22, 16:18, 19:25)
У: Кэнан (36), Уолтерс (17), Антипов, Холланд (оба — 5).
Ц: Джеймс (22), Шенгелия (18), Хиллиард (16).
26 декабря. Казань. «Баскет-Холл».
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