УНИКС проиграл ЦСКА, несмотря на 36 очков Кэнана

УНИКС уступил ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:83.

Самым результативным в составе хозяев стал разыгрывающий Айзея Кэнан, на его счету 36 очков.

УНИКС потерпел четвертое поражение в сезоне при пяти победах. ЦСКА одержал восьмую победу при двух поражениях.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 76:83 (17:18, 24:22, 16:18, 19:25)

У: Кэнан (36), Уолтерс (17), Антипов, Холланд (оба — 5).

Ц: Джеймс (22), Шенгелия (18), Хиллиард (16).

26 декабря. Казань. «Баскет-Холл».