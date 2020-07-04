Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС продлил контракт с главным тренером

16:00
Теги:

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Соглашение с 51-летним греком рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон, сообщает Twitter казанцев.

Прифтис возглавил УНИКС летом 2017 года. Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир