УНИКС продлил контракт с главным тренером

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Соглашение с 51-летним греком рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон, сообщает Twitter казанцев.

Прифтис возглавил УНИКС летом 2017 года. Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион лиги этого сезона определен не будет.