УНИКС потерпел поражение от «Зелены-Гуры»

УНИКС уступил польскому клубу «Зелена-Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Польше, завершилась со счетом 92:86 в пользу хозяев.

В 4 стартовых матчах сезона УНИКС потерпел 2 поражения при 2 победах. «Зелена-Гура» одержала 2-ю победу в своих первых 7 встречах.

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«Зелена-Гура» — УНИКС (Казань) — 92:86 (25:18, 21:17, 20:24, 26:27)

14 ноября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».