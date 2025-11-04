УНИКС подписал контракт со Шведом на два месяца

УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на два месяца.

Швед является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/25 Швед выступал за «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата страны.

На протяжении карьеры защитник также играл за «Буревестник», московское «Динамо», «Химки», китайский «Шаньси Лунгс». В НБА он представлял «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Никс».

Ранее «СЭ» сообщал, что к россиянину проявляет интерес «Цзилинь Тайгерс» из чемпионата Китая.