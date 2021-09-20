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УНИКС подписал контракт с защитником Мэйо

11:09
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Защитник О Джей Мэйо подписал контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на год. 33-летний американец будет выступать под номером 24.

В 2008 году «Миннесота» выбрала его под 3-м номером драфта и обменяла в «Мемфис». С 2008 по 2016 год Мэйо выступал в НБА за команды «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки».

В 2016 году НБА дисквалифицировала Мэйо за нарушение антинаркотической программы лиги. Наказание является бессрочным.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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