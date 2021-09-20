УНИКС подписал контракт с защитником Мэйо
Защитник О Джей Мэйо подписал контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на год. 33-летний американец будет выступать под номером 24.
В 2008 году «Миннесота» выбрала его под 3-м номером драфта и обменяла в «Мемфис». С 2008 по 2016 год Мэйо выступал в НБА за команды «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки».
В 2016 году НБА дисквалифицировала Мэйо за нарушение антинаркотической программы лиги. Наказание является бессрочным.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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