УНИКС подписал контракт с американским защитником Тейлором

УНИКС подписал контракт с разыгрывающим защитником Тони Тейлором. Соглашение с 34-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем розыгрыше баскетболист играл в составе «Бахчешихира». В 24 матчах турецкой лиги его средние показатели составили 13,0 очка (при 40 процентах реализации бросков из-за дуги), 5,3 результативные передачи и 1,5 подбора за 29 с половиной минуты игрового времени.

УНИКС в прошлом сезоне дошел до финала Единой лиги ВТБ и проиграл ЦСКА в серии.