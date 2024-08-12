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Сегодня, 18:41

УНИКС подписал контракт с американским защитником Тейлором

Виктория Кравченко
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УНИКС подписал контракт с разыгрывающим защитником Тони Тейлором. Соглашение с 34-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем розыгрыше баскетболист играл в составе «Бахчешихира». В 24 матчах турецкой лиги его средние показатели составили 13,0 очка (при 40 процентах реализации бросков из-за дуги), 5,3 результативные передачи и 1,5 подбора за 29 с половиной минуты игрового времени.

УНИКС в прошлом сезоне дошел до финала Единой лиги ВТБ и проиграл ЦСКА в серии.

Источник: Telegram-канал БК УНИКС
БК УНИКС
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