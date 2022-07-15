УНИКС подписал контракт по схеме «1+1» с американским центровым

УНИКС подписал контракт по схеме «1+1» с 29-летним американским центровым Джаленом Рейнальдсом, который в прошлом сезоне выступал в Евролиге за тель-авивский «Маккаби», сообщает сайт казанцев.

В этом году выпускник университета Ксавье помог «Маккаби» занять 5-е место в регулярном чемпионате Евролиги и выйти в четвертьфинал самого престижного клубного турнира континента.

В 35 матчах минувшего розыгрыша Евролиги средние показатели Рейнольдса составили 8,9 очка, 4,6 подбора, 0,9 передачи за 16,5 минуты.

В чемпионате Израиля-2021/22 новичок УНИКСа в среднем набирал 11,1 очка, 6,4 подбора, 0,9 блок-шота и 0,9 передачи за 20,8 минуты.

В сезоне-2018/19 Джален Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ.