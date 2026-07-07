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7 июля, 16:49

УНИКС подписал экс-форварда «Зенита» Шаманича

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший форвард «Зенита» Лука Шаманич стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 26-летним хорватом заключено по схеме «1+1». В конце июня баскетболист в связи с окончанием контракта покинул «Зенит».

Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года. В Единой лиге ВТБ форвард провел 42 матча, в среднем набирая 10,5 очка, 4,3 подбора, 1,1 передачи, 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за игру.

В 2019 году «Сан-Антонио» выбрал Шаманича под 19-м номером драфта НБА. Хорват провел в лиге 86 матчей за «Сан-Антонио» и «Юту».

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БК Зенит
БК УНИКС
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