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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС подписал американского разыгрывающего

16:10
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УНИКС объявил о подписании контракта с разыгрывающим Айзейей Кэнаном. Соглашение с американцем рассчитано на сезон-2020/21 с возможностью продления на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний разыгрывающий провел прошлый сезон в фарм-клубе «Сакраменто» в Лиге развития, где набирал в среднем 21,4 очка, 3,8 подбора и 6,1 передачи за матч.

На счету Кэнана более 200 матчей в НБА за «Хьюстон», «Филадельфию», «Чикаго», «Финикс», «Миннесоту» и «Милуоки».

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