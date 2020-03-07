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УНИКС победил «Нижний Новгород», Макколлум набрал 23 очка

18:15

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 83:95 (17:20, 22:27, 24:33, 20:15)

Н: Бабурин (17), Антипов (15), Паркс (12), Дженкинс (10), Браун (10).

У: Макколлум (23), Теодор (21), Дж. Смит (14), Таюс (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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