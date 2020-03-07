УНИКС победил «Нижний Новгород», Макколлум набрал 23 очка
18:15
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Эрик Макколлум, набравший 23 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — УНИКС (Казань) — 83:95 (17:20, 22:27, 24:33, 20:15)
Н: Бабурин (17), Антипов (15), Паркс (12), Дженкинс (10), Браун (10).
У: Макколлум (23), Теодор (21), Дж. Смит (14), Таюс (10).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/