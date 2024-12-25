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Сегодня, 21:50

УНИКС обыграл «Парму» и одержал шестую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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УНИКС дома победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:92. Игра прошла на арене «Баскет-Холл».

Самым результативным игроком матча стал Маркос Найт из УНИКСа, набравший 28 очков. У пермской команды 22 очка на счету Самсона Руженцева.

УНИКС одержал шестую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 103:92 (26:21, 30:21, 26:29, 21:21)

УНИКС: Найт (28 + 6 передач), Рэйнольдс (20 + 8 подборов), Тэйлор (14 + 8 передач), Беленицкий (11), Лопатин (10 + 5 подборов)

«Парма»: Руженцев (22 + 5 передач), Хэмилтон (18), Нэвелс (16), Хэмм (15 + 12 подборов)

25 декабря. Казань. «Баскет-Холл».

БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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