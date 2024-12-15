УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

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УНИКС дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:66.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Маркос Найт, набравший 29 очков.

УНИКС одержал третью победу подряд и занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Пари НН» идет пятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 102:66 (23:22, 33:18, 19:12, 27:14)

У: Найт (29 очков), Лопатин (15), Рейнольдс (12)

П: Доукинс (15), Наталл (12), Карпенков (12)

15 декабря. Казань. «Баскет-Холл»