УНИКС одолел «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу со счетом 89:85.

Казанский клуб выиграл второй матч в сезоне. Для нижегородской команды это поражение стало также вторым.

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УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25)

10 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

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