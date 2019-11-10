УНИКС одолел «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
19:07
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу со счетом 89:85.
Казанский клуб выиграл второй матч в сезоне. Для нижегородской команды это поражение стало также вторым.
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УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25)
10 ноября. Казань. «Баскет-Холл».
Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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