Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС одолел «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

19:07
Теги:

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу со счетом 89:85.

Казанский клуб выиграл второй матч в сезоне. Для нижегородской команды это поражение стало также вторым.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25)

10 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир