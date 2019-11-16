УНИКС обыграл «Парму», «Автодор» победил «Астану»

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Парму» (89:88). Хозяева могли перевести игру в овертайм, но на последних секундах встречи форвард Марекс Мейерис забил только один штрафной из двух.

В другом матче дня «Автодор» на своей площадке победил «Астану» (90:85).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 88:89 (23:19, 21:20, 22:25, 22:25)

П: Юшкевичюс (34), Мейерис (15 + 9 подборов).

У: Смит (31), Макколлум (18), Морган (12).

«Автодор» (Саратов) — «Астана» (Нур-Султан) — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20)

Ав: Жайте (22 + 13 подборов), Старкс (20 + 8 передач), Хикс (18), Джонсон (12), Кук (11).

Ас: Кларк (28), М. Хилл (22 + 6 передач), Ристич (15 + 8 подборов + 6 передач).