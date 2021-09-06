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УНИКС объявил об уходе из команды форварда Разумова

15:49
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УНИКС на официальном сайте объявил об уходе из команды тяжелого форварда Александра Разумова.

В минувшем сезоне Разумов провел за УНИКС 12 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 2,0 очка и 0,9 подбора.

В сезоне-2029/20 воспитанник петербургского баскетбола выступал в Суперлиге-1.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/unics/?id=spasibo-aleksandr

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Иван Шитик все материалы автора

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