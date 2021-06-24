УНИКС объявил об уходе Джамара Смита из клуба
УНИКС объявил об уходе капитана команды, американского защитника Джамара Смита.
«Огромный вклад в успехи клуба, невероятные трехочковые, новые рекорды — таким нам запомнится капитан. Мы благодарим Джамара за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
34-летний Смит выступал за УНИКС с 2017 года. В минувшем сезоне он был признан самым ценным игроком Еврокубка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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