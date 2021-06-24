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УНИКС объявил об уходе Джамара Смита из клуба

19:55
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УНИКС объявил об уходе капитана команды, американского защитника Джамара Смита.

«Огромный вклад в успехи клуба, невероятные трехочковые, новые рекорды — таким нам запомнится капитан. Мы благодарим Джамара за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Публикация от БК УНИКС Казань (@unicsbasket)

34-летний Смит выступал за УНИКС с 2017 года. В минувшем сезоне он был признан самым ценным игроком Еврокубка.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQglP-gsjik/

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