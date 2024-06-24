Президент УНИКСа Богачев о новом контракте Рейнольдса: «Дожмем его»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «СЭ», что клуб намерен сохранить центрового Джалена Рейнольдса (31 год, 208 см). Контракт одного из лидеров команды подошел к концу.

«Насколько тяжелые переговоры по новому соглашению Рейнольдса? Непростые, но думаю, что дожмем его», — сказал Богачев «СЭ».

Американский бигмен выступает за клуб из столицы Татарстана с сезона-2022/23. В составе УНИКСа Рейнольдс выиграла золото и серебро Лиги ВТБ. В завершившемся сезоне его средние показатели составили 14,1 очка (больше только у Ненада Димитриевича), 5,7 подбора, 1,4 передачи и 0,9 перехвата.