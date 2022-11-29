УНИКС разгромил «Минск» с разницей в 49 очков

УНИКС разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счетом 102:53.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 26 очков.

УНИКС одержал четвертую победу подряд и с 12 победами в 13 матчах идет на второй строчке в турнирной таблице. «Минск», потерпевший 11 поражений в 12 играх, занимает последнее, 12-е место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — МИНСК (Минск) — 102:53 (25:12, 29:8, 30:11, 18:22)

29 ноября. Казань. «Баскет-Холл».