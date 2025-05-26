УНИКС — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча за 3-е место Единой лиги ВТБ

УНИКС сыграет с «Локомотивом» в первом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ 26 мая

УНИКС сыграет с «Локомотивом» в первом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ сезона 2024/2025 в понедельник, 26 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Баскет-Холл» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте лиги. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В полуфинальной серии УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 0-4, а «Локомотив» уступил «Зениту» в серии из семи матчей — 3-4.

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