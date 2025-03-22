Баскетбол
22 марта, 16:07

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и одержал пятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Фото Единая лига ВТБ

УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Девон Акун-Перселл, набравший 28 очков.

УНИКС одержал пятую победу подряд и после 39 матчей занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет четвертым после 38 игр.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20)

У: Акун-Перселл (28 очков), Найт (20), Бако (18)

Л-К: Квитковских (21), Кливленд (16), Емченко (12)

22 марта. Казань. «Баскет-Холл».

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
  • Vladislav M

    Такая команда не заслуживает даже 4 места. Ни одной концовки выиграно не было…. Даже в играх с такими командами как Самара, НН и т д. В ПО такой команде делать нечего. :flushed:

    23.03.2025

  • Vladislav M

    Локомотив это недокоманда вместе с недотренером-президентом. Нет слов. Зрителей жалко, которые в Краснодаре приходят на это убежище посмотреть и еще за это не маленькие деньги платят

    23.03.2025

