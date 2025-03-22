УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и одержал пятую победу подряд

УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Девон Акун-Перселл, набравший 28 очков.

УНИКС одержал пятую победу подряд и после 39 матчей занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет четвертым после 38 игр.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 103:95 (25:26, 21:20, 25:29, 32:20)

У: Акун-Перселл (28 очков), Найт (20), Бако (18)

Л-К: Квитковских (21), Кливленд (16), Емченко (12)

22 марта. Казань. «Баскет-Холл».