УНИКС обыграл «Енисей», Рейнольдс набрал 26 очков

УНИКС дома победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:74.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой хозяев Джейлен Рейнольдс, набравший 26 очков.

УНИКС выиграл четвертый матч подряд и возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ с 10 победами в 11 матчах. «Енисей» идет на восьмой строчке с 4 победами в 11 встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС — «Енисей» — 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20)

У: Рейнольдс (26), Бингэм (23), Кулагин (14)

Е: Тасич (16), Сонько (11), Рыжов, Коулмэн (оба — 10)