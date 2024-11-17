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Сегодня, 15:48

УНИКС одержал победу над «Енисеем» в Казани

Алина Савинова
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УНИКС дома обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:74.

Самым результативным игроком встречи стал ДеВон Акун-Перселл из казанской команды, который набрал 31 очко.

УНИКС одержал 11 побед при 4 поражениях в сезоне и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Енисея» 5 побед при 10 поражениях и девятая строчка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 96:74 (24:19, 25:17, 19:17, 28:21)

17 ноября. Казань. «Баскет-Холл»

Баскетбол
БК Енисей
БК УНИКС
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