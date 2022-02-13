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Сегодня, 18:50

УНИКС победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент

УНИКС обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 97:77.

Самым результативным игроком встречи стал Джон Браун из УНИКСа. У него в активе 25 очков.

УНИКС лидирует в турнирной таблице чемпионата, одержав 12 побед в 14 матчах. «Енисей» идет на 8-й позиции. У команды 4 победы в 13 играх.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 97:77 (36:23, 23:21, 19:14, 19:19)

БК УНИКС
ФК Енисей
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