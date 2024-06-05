УНИКС — ЦСКА: смотреть трансляцию матча финала Единой лиги ВТБ
Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА пройдет 5 мая в Казани
УНИКС сыграет с ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в среду, 5 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-холл» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru, sportbox.ru.
Также следить за противостоянием УНИКС — ЦСКА можно будет на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.
Счет в серии до четырех побед: 3-1 в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте
Новости