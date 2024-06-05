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Сегодня, 17:30

УНИКС — ЦСКА: смотреть трансляцию матча финала Единой лиги ВТБ

Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА пройдет 5 мая в Казани
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ЦСКА - УНИКС.
Фото БК УНИКС

УНИКС сыграет с ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в среду, 5 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-холл» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru, sportbox.ru.

Также следить за противостоянием УНИКС — ЦСКА можно будет на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

Счет в серии до четырех побед: 3-1 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте

БК УНИКС
БК ЦСКА
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