УНИКС победил ЦСКА благодаря двум штрафным броскам Шведа в концовке матча

УНИКС дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:75.

Победу казанцам принес Алексей Швед, разыгрывающий реализовал два штрафных броска в концовке встречи. На счету россиянина 7 очков и 5 результативных передач.

Также у хозяев по 23 очка набрали Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс. Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Мело Тримбл — 33 очка.

УНИКС одержал 9-ю победу в 10 матчах и лидирует в таблице чемпионата. ЦСКА потерпел 2-е поражение при 9 победах и занимает вторую строчку.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14)

15 ноября. Казань. «Баскет-Холл»