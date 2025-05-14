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14 мая 2025, 20:58

ЦСКА обыграл УНИКС в серии и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
Антон Астапкович (в центре) совершает проход под кольцо.
Фото ПБК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 76:64.

У армейцев самым результативным игроком стал Антон Астапкович — 15 очков. По 12 очков набрали Каспер Уэйр, Мело Тримбл и Тони Джекири. У казанцев больше всех очков набрал Маркос Найт — 16.

ЦСКА обыграл УНИКС в серии со счетом 4-0. В финале армейцы сыграют против победителя полуфинала между «Локомотивом» и «Зенитом» (счет в серии 2-2).

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 64:76 (17:16, 18:17, 13:24, 16:19)

14 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 0-4

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