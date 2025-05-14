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14 мая 2025, 17:15

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС сыграет с ЦСКА в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ 14 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джален Рейнольдс, центровой УНИКС.
Фото БК УНИКС

УНИКС сыграет с ЦСКА в четвертом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в среду, 14 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Баскет-Холл» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч! Страна», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Также матч покажут на канале «СТАРТ», на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Следить за ходом противостояния можно на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Счет в серии 3-0 в пользу армейцев. Первый матч завершился победой со счетом 67:56, второй — 95:87, третий — 90:86.

Единая лига ВТБ: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото

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