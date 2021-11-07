ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА проиграл УНИКСу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 64:69.
Это пятое подряд поражение армейцев. В составе победителей больше всего очков набрал Айзея Канаана (25). У ЦСКА наибольшее количество очков набрали Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг (по 15).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14)
7 ноября. Казань. «Баскет-Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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