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ЦСКА проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

16:05
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ЦСКА проиграл УНИКСу в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 64:69.

Это пятое подряд поражение армейцев. В составе победителей больше всего очков набрал Айзея Канаана (25). У ЦСКА наибольшее количество очков набрали Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг (по 15).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 69:64 (13:18, 19:18, 15:14, 22:14)

7 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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