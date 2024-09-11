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УНИКС разгромил «Бешикташ» в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС одержал крупную победу над «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 97:69.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Перселл из казанской команды — на его счету 24 очка. У клуба из Стамбула больше всех оков набрал Керем Конан (12).

В следующем матче УНИКС 13 сентября сыграет против «Зенита», с которым «Бешикташ» встретится днем ранее.

Четвертый розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ проходит с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Баскетбол
БК Бешикташ
БК УНИКС
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