УНИКС разгромил «Бешикташ» в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

УНИКС одержал крупную победу над «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 97:69.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Перселл из казанской команды — на его счету 24 очка. У клуба из Стамбула больше всех оков набрал Керем Конан (12).

В следующем матче УНИКС 13 сентября сыграет против «Зенита», с которым «Бешикташ» встретится днем ранее.

Четвертый розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ проходит с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».