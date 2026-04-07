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7 апреля, 20:45

УНИКС победил «Автодор»

Руслан Минаев

УНИКС дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:65.

У хозяев 16 очков набрал Джален Рейнольдс, став самым результативным игроком команды. У гостей 20 очков на счету Виталиюса Пранаускиса.

УНИКС одержал 31-ю победу в 37 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Автодор» с 6 победами и 31 поражением — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24)

7 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

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БК Автодор
БК УНИКС
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