УНИКС победил «Автодор»

УНИКС дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:65.

У хозяев 16 очков набрал Джален Рейнольдс, став самым результативным игроком команды. У гостей 20 очков на счету Виталиюса Пранаускиса.

УНИКС одержал 31-ю победу в 37 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Автодор» с 6 победами и 31 поражением — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 86:65 (24:10, 17:11, 24:20, 21:24)

7 апреля. Казань. «Баскет-Холл».