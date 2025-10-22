22 октября 2025, 20:48

УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ и одержал шестую победу подряд

Руслан Минаев

УНИКС дома победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:68.

У хозяев по 18 очков набрали Маркус Бингэм и Пэрис Ли. У гостей 14 очков на счету Виталиюса Пранаускиса.

УНИКС одержал шестую победу подряд и лидирует в таблице чемпионата. У «Автодора» — 2 победы и 4 поражения.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 87:68 (19:21, 27:21, 21:15, 20:11)

УНИКС: Ли (18 + 10 передач), Бингэм (18 + 7 подборов), Рэйнольдс (17), Брайс (12 + 6 подборов), Кулагин (11 + 6 передач)

«Автодор»: Пранаускис (14), Эдвардс (13 + 5 подборов), Беслач (11), Мотовилов (10), Вольхин (10).

22 октября. Казань. «Баскет-Холл».

БК Автодор
БК УНИКС
