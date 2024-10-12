УНИКС в Казани победил «Автодор»

УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем паркете обыграл «Автодор» со счетом 84:54.

Самыми результативными на паркете стали разыгрывающий казанцев Маркос Найт и форвард саратовской команды Джамал Джонс, набравшие по 19 очков.

УНИКС с 4 победами в шести матчах занимает четвертое место в турнирной таблице, «Автодор» с 2 победами — на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Автодор» (Саратов) — 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14)