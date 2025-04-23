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УНИКС — «Автодор»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и «Автодор» сыграют первый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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УНИКС и «Автодор» сыграют первый матч серии 1/8 финала Единой лиги ВТБ в среду, 23 апреля. Встреча пройдет в Казани на арене «Баскет-холл», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча УНИКС — «Автодор» можно на онлайн-платформе «Oкко Спорт» (по подписке) и сайте Единой лиги ВТБ. Начало — в 19.00 мск.

Узнать результат игры УНИКС — «Автодор» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 казанцы набрали 80 очков и финишировали третьими, саратовцы с 64 очками расположились на шестом месте.

БК Автодор
БК УНИКС
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