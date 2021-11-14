УНИКС обыграл «Астану» на своей площадке
УНИКС одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 71:56 в пользу казанцев.
УНИКС лидирует в турнирной таблице Единой лиги. «Астана» располагается на 7-й строчке.
Баскетбол
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УНИКС (Казань) — «Астана» (Нур-Султан) — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16)
14 ноября. Казань. «Баскет-Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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