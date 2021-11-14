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УНИКС обыграл «Астану» на своей площадке

19:47
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УНИКС одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 71:56 в пользу казанцев.

УНИКС лидирует в турнирной таблице Единой лиги. «Астана» располагается на 7-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Астана» (Нур-Султан) — 71:59 (26:15, 10:16, 15:12, 20:16)

14 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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