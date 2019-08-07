Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита". 32-летний американец подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

– Моя семья и я счастливы, что в моей карьере появилась возможность поиграть за "Зенит". Мы слышали только хорошее и о городе, и о клубе как организации. Не могу дождаться, когда наконец начну готовиться к наступающему сезону в составе моей новой команды, – отметил Томас.

💫 Уилл Томас переходит в «Зенит»!



MVP финала Еврокубка будет защищать цвета нашей команды. Контракт подписан на два года.#Zenitbasket

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Our club signed the Eurocup Finals MVP Will Thomas for two years. Welcome to Saint Petersburg, Will! pic.twitter.com/6LhR6aObU0 — БК «Зенит» (@zenitbasket) August 7, 2019

Выступая за испанскую "Валенсию", в Еврокубке в минувшем сезоне показатели Томаса составили 11,8 очка, 3,7 подбора, 1,7 передачи за 23,5 минуты на паркете. Всего форвард провел 16 игр и занял первое место в финальной серии по проценту трехочковых (66,7), общему количеству очков (52) и сыгранных минут (87).

Кроме этого, форвард попал в пятерку лучших баскетболистов по общему количеству подборов (13) и в десятку – по передачам (8). По итогу финальной серии Уилл Томас получил звание MVP.

В чемпионате Испании статистика Томаса была не менее убедительной: 10,5 очка, 4,4 подбора и 1,8 передачи в среднем в 40 матчах.