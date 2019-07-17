Уилл Каммингс: "Локомотив" будет бороться за самые высокие места"

Американский разыгрывающий Уилл Каммингс прибыл в расположения "Локомотива". 26-летний новичок в интервью официальному сайту клуба рассказал о первых впечатлениях после перехода.

– Как решились на переезд в Краснодар?

– "Локомотив" – очень именитый клуб, который всегда сражается за титулы. Полтора года назад я играл против "красно-зеленых" в финале Еврокубка, и это была крутая битва! "Локо" тогда показал себя мощной организацией, и вообще мне здесь понравилось. Уверен, что в новом сезоне мы тоже будем бороться за самые высокие места во всех турнирах – это интересно, для меня это вызов.

– Чего ждете от переезда в Россию? От своей баскетбольной карьеры в России?

– Баскетбол тут очень сильный. Русские клубы всегда претендуют на титулы в Европе. А о России мне говорили только то, что здесь очень холодно…

– Как семья отреагировала на ваш выбор?

– Семья меня поддержала. Они понимают, что "Локо" – один из российских топ-клубов, а для меня это большой шанс и следующий шаг в карьере.