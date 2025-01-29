У «Зенита» лучшие соцсети и мерчандайзинг в Лиге ВТБ

Генменеджеры клубов Лиги ВТБ считают, что у «Зенита» лучший мерчандайзинг. За это проголосовали шесть руководителей клубов из 12. У сине-бело-голубых действительно самая широкая линейка клубной продукции. Например, в фан-шопе и онлайн можно приобрести ароматические свечи с символикой клуба, авоську для баскетбольного мяча или футболки со стильными фотографиями игроков. Ассортимент продукции для болельщиков у других клубов скромнее.

Также «Зенит» поделил первое место с ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в номинации «Лучшие соцсети» (у трех клубов по два голоса).

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.