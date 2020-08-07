У Димитриса Итудиса обнаружен COVID-19

Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери — отрицательны, сообщает сайт клуба.

Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Итудиса, он присоединится к команде позже.