У Димитриса Итудиса обнаружен COVID-19
21:17
Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери — отрицательны, сообщает сайт клуба.
Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Итудиса, он присоединится к команде позже.
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