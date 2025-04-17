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Трушкин о победе МБА над «Енисеем»: «Главное, что прошли дальше, добились своей цели»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал «СЭ» победу над «Енисеем» (106:102 ОТ) в матче плей-ин Единой лиги ВТБ.

— После матча Василий Карасев отдельно отметил вашу уверенную игру. От себя добавлю, что вы забили очень важный трехочковый в овертайме.

— Спасибо партнерам, что вывели на хорошую позицию и получилось хорошо бросить. Ты не можешь запланировать такие вещи по ходу игры. Просто настраиваешься, и от защиты к нападению стареешь показать все что можешь. Рад, что у меня получилось выдать хороший матч в такой важный момент сезона.

— Немного смутило как легко вы позволяли набирать очки игрокам «Енисея» после пик-н-роллов во второй половине.

— Сейчас это уже не так важно. Главное, что прошли дальше, добились своей цели. Однако мы действительно много позволили Герасимову в частности, и в целом маленьким игрокам «Енисея» создавать на пик-н-роллах. Посмотрим видео и подшлифуем этот недостаток.

Во второй стадии плей-ин МБА-МАИ сыграет с «Пармой» за право выхода в плей-офф. Победитель сыграет в первом раунде против «Зенита».

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