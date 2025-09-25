Тримбл признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Ранее армейцы стали победителями турнира, обыграв в финале «Зенит» со счетом 96:79. В матче против петербургского клуба 30-летний американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, сделав 4 подбора и отдав 8 передач.

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе красно-синих он стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

ЦСКА в третий раз выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ,