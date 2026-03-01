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1 марта, 22:40

Три баскетболиста «Локомотива» пока не смогли вернуться в Россию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Алина Савинова

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба клуба.

«Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. ФИБА приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром. Клуб поддерживает связь с игроками и прорабатывает возможные варианты их безопасного возвращения в Краснодар», — говорится в сообщении «Локомотива».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по объектам в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

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Источник: https://t.me/lokobasket/20402
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Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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