Тренер «Зенита» Паскуаль — о поражении от ЦСКА: «Мы практически сдались во второй четверти, перестали играть»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги четвертого матча финальной серии против ЦСКА (62:85) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА, мы с середины второй четверти практически сдались. Мы потеряли концентрацию, перестали играть. Пришли в раздевалку, чтобы разобраться, что происходит. Но в начале третьей четверти была просто катастрофа, игра будто не существовала для нас. Это матч, который нужно забыть как можно быстрее», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

Армейцы сравняли счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 6 июня. Начало — в 19.30 по московскому времени.