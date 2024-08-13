Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:25

Тренер сборной Словении Секулич признался, что ему стыдно за свой уровень русского языка

Микеле Антонов
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

— Как ваш русский язык? Удалось его выучить?

— Это то, за что мне немного стыдно. Я мог бы говорить лучше. В офисе мы не так много разговаривали по-русски. С игроками тоже чаще всего коммуницировали на английском языке. Понимаю практически все, когда со мной говорят на русском. Конечно, я могу выражаться, но мой уровень мог бы быть намного лучше. Уверен, что мои дети лучше разговаривают на русском, чем я. Ведь они ходят в российскую школу.

— Они что-то рассказывали о занятиях?

— Они много учатся, делают домашнюю работу. Мне повезло с детьми. Моя жена помогает им. Как я уже сказал, в России я чувствую себя как дома. И здесь проще находиться, когда близкие рядом.

Александер Секулич. «Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

— Помогали детям с домашней работой?

— Видел их учебники, но скорее с помощью переводчика, делал фото и так пытался разобраться в том, что там написано.

10 августа «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с главным тренером Александером Секуличем. В сезоне-2023/24 краснодарцы заняли четвертое место в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Александер Секулич
1
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Локомотива-Кубань» назвал несправедливой ситуацию с закрытым аэропортом в Краснодаре
Новости
RSS RSS
Все новости