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Сегодня, 06:59

Тренер «Пари НН» Козин назвал ключевой момент в матче против МБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над МБА (79:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Болельщикам нравятся такие концовки, но тренеры не всегда готовы к таким подаркам. Особенно когда за 30 секунд до конца команда ведет +7, и мы позволяем сопернику бросать на победу в концовке. К счастью, баскетбольный бог сегодня был на нашей стороне, и мы в чем-то заслужили эту победу.

Ключевой момент: в начале мы потеряли нашего основного центрового. Неманя Джуришич получил травму и сыграл только три минуты. После этого наша ротация на этой позиции была ограничена. Во второй половине мы перестроили защиту, к сожалению, наши молодые игроки не поняли в первой половине, как нужно защищаться, и во второй половине мы поставили против Трушкина нашего капитана Евгения Бабурина. Это была отличная защита против Влада — он не набрал ни одного очка во второй половине, но мы все равно позволили разыграться Андрею Зубкову. Где-то мы смогли побороться на чужом щите и выиграть его, это один из важных моментов сегодня», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«Пари НН» с 26 очками занимает 5-е место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 11-й позиции в турнирной таблице — 21 очко.

Источник: Telegram-канал
БК МБА
БК Нижний Новгород
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