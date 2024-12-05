Тренер «Пари НН» Козин назвал ключевой момент в матче против МБА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над МБА (79:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Болельщикам нравятся такие концовки, но тренеры не всегда готовы к таким подаркам. Особенно когда за 30 секунд до конца команда ведет +7, и мы позволяем сопернику бросать на победу в концовке. К счастью, баскетбольный бог сегодня был на нашей стороне, и мы в чем-то заслужили эту победу.

Ключевой момент: в начале мы потеряли нашего основного центрового. Неманя Джуришич получил травму и сыграл только три минуты. После этого наша ротация на этой позиции была ограничена. Во второй половине мы перестроили защиту, к сожалению, наши молодые игроки не поняли в первой половине, как нужно защищаться, и во второй половине мы поставили против Трушкина нашего капитана Евгения Бабурина. Это была отличная защита против Влада — он не набрал ни одного очка во второй половине, но мы все равно позволили разыграться Андрею Зубкову. Где-то мы смогли побороться на чужом щите и выиграть его, это один из важных моментов сегодня», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«Пари НН» с 26 очками занимает 5-е место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 11-й позиции в турнирной таблице — 21 очко.