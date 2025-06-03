Пистиолис — о разгромной победе над «Зенитом»: «Команда продемонстрировала классный характер в сложные моменты»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги четвертого матча финальной серии против «Зенита» (85:62) в Единой лиге ВТБ.

«Для меня важно, что в сложные моменты, в которых мы оказались, команда отреагировала правильно и продемонстрировала классный характер. Но нам нужно одержать как минимум одну победу на площадке в Санкт-Петербурге, работа еще не сделана до конца», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.

Армейцы сравняли счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 6 июня. Начало — в 19.30 по московскому времени.