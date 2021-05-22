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Тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита»

10:15
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Мы проанализировали предыдущий матч. Это была упорная борьба в двух овертаймах, в которой множество деталей и маленьких эпизодов в итоге оказались очень важны. Эта серия — большая битва, «Зенит» — очень хорошая команда, но и мы хорошая команда тоже. Мы собраны и настроены на то, чтобы показывать баскетбол стабильно высокого уровня на протяжении большего времени. Нужно сфокусироваться на каждой ситуации, которая может случиться на площадке», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Счет в серии до трех побед — 1-1. Третий матч состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-05-22-cska-zenit-preview/

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