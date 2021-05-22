Тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».
«Мы проанализировали предыдущий матч. Это была упорная борьба в двух овертаймах, в которой множество деталей и маленьких эпизодов в итоге оказались очень важны. Эта серия — большая битва, «Зенит» — очень хорошая команда, но и мы хорошая команда тоже. Мы собраны и настроены на то, чтобы показывать баскетбол стабильно высокого уровня на протяжении большего времени. Нужно сфокусироваться на каждой ситуации, которая может случиться на площадке», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Счет в серии до трех побед — 1-1. Третий матч состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 17.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-22-cska-zenit-preview/
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