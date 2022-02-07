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Сегодня, 22:51

Тренер ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы в лиге было побольше таких матчей»

Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от УНИКСа в третьем овератайме
Иван Шитик
Корреспондент

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская команда в третьем овертайме проиграла УНИКСу (103:105).

«Поздравляю УНИКС с победой. Получилась захватывающая игра, которая наверняка понравилась болельщикам. Хотелось бы, чтобы в лиге было побольше таких матчей, потому что они привлекают внимание к баскетболу. Очевидно, что мы проиграли эту встречу в первой четверти. Опять, потому что-то же случилось и против «Эфеса». На это мы должны обратить внимание при подготовке к следующим матчам. И дело не в стартовом составе. Тем не менее мы проявили характер, нашли в себе силы и вернулись в игру. Некоторые моменты сложились не в нашу пользу, результат мог быть другим, но УНИКС заслужил победу. Хочу отдельно поблагодарить Антона Юдина, который очень помогает нашему штабу, и сейчас, и на протяжении всего сезона. Считаю, что он недооценен как тренер в России», — цитирует тренера сайт красно-синих.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис пропускал очередную встречу из-за болезни.

УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, команда одержала 11 побед при двух поражениях. ЦСКА идет на третьем месте, потерпев четыре поражения в 13 играх.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-02-07-cska-unics-news-report/
БК УНИКС
БК ЦСКА
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