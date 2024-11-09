Тренер «Автодора» Рауд — о легионерах команды: «Летом выбирали из 400 человек»

Старший тренер «Автодора» Эдуард Рауд в интервью «СЭ» рассказал о селекции команды и профессионализме Калеба Агады.

— Расскажите, как идет подбор легионеров в «Автодор»?

— Понятно, что финальное решение остается за президентом клуба и главным тренером. Я же делаю анализ потенциальных новичков, осматриваю их на первом этапе, даю рекомендации, выделяю сильные и слабые стороны. Кто-то делает это устно, кто-то выставляет оценки. Мы в этом году придумали очень интересный инструмент. Это вообще была целая таблица с именами, с оценками, с зонами развития, защиты, нападения, общими клубами и так далее. Американский скаутский отсчет. В нашей таблице было около 400 человек. Эта работа сильно отличается от того, когда ты берешь игрока при неограниченном бюджете, то есть можешь позволить себе практически любую сумму на его зарплату, а единственная проблема заключается в том, поедет он в Россию или нет. Нам же, помимо этого, нужно было найти бриллиант за какие-то адекватные средства. Почти все лето я провел в Саратове. Помимо работы с молодыми, занимался скаутингом по 10-12 часов. Отлучился буквально на неделю во Владивосток, чтобы навестить мать и детей.

— В итоге такой бриллиант найти удалось. Насколько тяжело было уговорить Калеба Агаду приехать в Саратов?

— Калеб был в наших списках и получил высокую оценку при детальном скаутинге. Были переговоры, которые, насколько я знаю, были непростыми. Игроками такого уровня всегда интересуется несколько клубов, но нашему менеджменту и главному тренеру удалось убедить его переехать в Саратов. Могу сказать, что Агада работает с большой самоотдачей. Пожалуй, один из самых профессиональных легионеров, кого мне приходилось видеть.

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